Muguruza arrolla en su debut en el US Open, triunfo de Carreño y derrotas de Ferrer y Almagro

La tenista española Garbiñe Muguruza, tercera cabeza de serie, se clasificó este lunes para la segunda ronda del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, tras doblegar a la estadounidense Varvara Lepchenko (6-0 y 6-3), mientras que David Ferrer y Nicolás Almagro cayeron y Pablo Carreño avanzó en el cuadro masculino.

No tuvo rival la número 3 del mundo en la pista central de Flushing Meadows, resarciéndose en un torneo neoyorquino que no se le ha dado muy bien hasta el momento, quedándose a las puertas de la tercera ronda en los dos últimos años (2015 y 2016). Buscará ponerle remedio, por tanto, en esta edición camino al tercer 'Grand Slam' de su carrera.

"Tomo cada partido como una final. Nunca había ganado en la pista Arthur Ashe, y ahora puedo decir que por fin lo he hecho. Estaba controlando con mucha solvencia el primer set y esperaba que, en algún momento me remontase, pero no ha sido así", se felicitó la española, en declaraciones a Eurosport recogidas por Europa Press, tras su debut triunfal.