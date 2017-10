Muguruza se viene abajo ante Pliskova y se jugará el pase en Singapur con Venus Williams

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza encajó su primera derrota en el Grupo Blanco de las Finales de la WTA, que se están disputando en Singapur, después de perder sin apenas presentar oposición ante la checa Karolina Pliskova por un doble 6-2 y complicarse su pase a las semifinales, que se jugará en su último partido ante Venus Williams, ganadora en un largo partido ante Jelena Ostapenko (7-5, 6-7, 7-5).

Después de sus buenas sensaciones en el estreno ante Ostapenko, la imagen que ofreció la campeona de Wimbledon fue muy distinta, totalmente fuera del partido y a merced de su rival, que no lo desaprovechó para cerrarlo en apenas una hora, un contraste para los espectadores que habían disfrutado de un maratón anterior de más de tres horas.

Pliskova demostró que en pista rápida, y más si es cubierta, tiene el tenis adecuado para crear problemas a la de Caracas, que ayudó con un flojo encuentro, lleno de errores no forzados, sobre todo con su 'drive' y cierta apatía en la pista.

Las cosas no comenzaron nada bien para la hispano-venezolana, un adelanto de lo que se extendería. Muguruza no pudo conectar golpes ganadores y aunque tuvo una opción de recuperar el primer saque perdido, no la convirtió y Pliskova terminó cerrando el parcial con otra rotura.