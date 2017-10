Muguruza: "Acabar el año manteniendo el número 1 del mundo sería un gran logro"

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza ha explicado que "sería un gran logro" seguir siendo número 1 del ranking WTA hasta final de 2017, argumentando que viaja al próximo torneo en Singapur "más tranquila" y que, pase lo que pase, tendrá "la satisfacción de haber hecho un buen año".

"Este año las cosas son algo diferentes, llego más tranquila, con la satisfacción de haber hecho un buen año y con posibilidades de poder acabar el año manteniendo el número 1 del mundo. Ese sería un gran logro, no voy a negar que me haría mucha ilusión, pero lo cierto es que las cosas están muy igualadas y estamos varias jugadoras que podemos acabar el año como número 1", comentó Muguruza en su blog con BBVA.

Desde este momento, el objetivo de la de Caracas pasa por centrarse en Singapur y olvidarse de su eliminación en primera ronda en el Torneo de Pekín. "No pude entrenar y a pesar de que lo intenté, la fiebre me impidió jugar al nivel que me hubiera gustado", lamentó.