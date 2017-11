Moyá asegura que la rodilla de Nadal "está bien" y que el balear será "competitivo" en Londres

Carlos Moyà, entrenador del tenista español Rafa Nadal, confirmó que el manacorí estará listo para participar en las Finales de la ATP, cita que da comienzo este domingo en Londres y que reúne a los ocho mejores del año, y que el número uno sólo se retiró del Masters 1.000 de París para no "correr riesgos".

El jugador balear no pudo jugar su partido de cuartos de final en París-Bercy ante el serbio Filip Krajinovic por unas molestias en la rodilla derecha, pero según Moyà está listo para afrontar el único torneo que no ha ganado en su carrera y en el que debutará este domingo.

"Rafa está bien y la rodilla está bien. Paró solamente para no tomar riesgos, será competitivo en Londres porque es el único gran torneo que no ha ganado todavía", expresó Moyà tras participar en un acto en Milán (Italia), sede de las Next Gen ATP Finals.