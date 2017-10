Garcia se clasifica primera del Grupo Rojo y Svitolina elimina a Halep en Singapur

Los duelos entre Caroline Garcia y Venus Williams y entre Karolina Pliskova y Carolina Wozniacki compondrán las semifinales de las Finales de la WTA, que se están disputando en Singapur con las ocho mejores del año, después del cierre del Grupo Rojo que dejó la sorpresa de la eliminación de la rumana Simona Halep.

La de Constanta no tuvo opciones en el primer parcial, donde no gozó de ninguna bola de rotura y pagó no defender la única que tuvo en contra. En el segundo, amagó con reaccionar y logró un 'break' inicial para coger ventaja, pero no supo aguantarla y Svitolina recuperó terreno rápidamente y luego no perdonó su oportunidad en el séptimo juego para conseguir otra rotura, esta ya clave.