Federer sufre su pase a segunda ronda en el US Open ante el estadounidense Tiafoe

El tenista suizo Roger Federer, tercer cabeza de serie, logró una sufrida clasificación para la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada que se disputa hasta el 10 de septiembre en Nueva York, tras derrotar en cinco sets (4-6, 6-2, 6-1, 1-6 y 6-4) al estadounidense Frances Tiafoe.

En su regreso al US Open después de perderse por lesión la edición de 2016, Roger Federer no se sintió cómodo en su debut bajo el techo retráctil de la pista Arthur Ashe, la misma en la que había ganado horas antes Rafa Nadal, que fue desplegado por la lluvia que aplazó gran parte de la segunda jornada del torneo.

El joven, de 19 años, Frances Tiafoe llevó al exnúmero uno del mundo al límite como meses atrás en Miami. "Me costó desde el principio y creo que Frances conectó bien. A veces perdí el equilibrio, mi ojo no funcionaba, estaba midiendo mal la distancia. Estaba siendo demasiado cauteloso con mis movimientos. Debido a la preparación, que no fue la que esperaba desde Montreal, no fue lo mejor de mi parte. Tuve muchos altibajos", dijo el cinco veces ganador del torneo.