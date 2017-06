El tenista suizo Roger Federar señaló que no jugar en el torneo de Roland Garros fue una decisión "única", pero "no una tendencia de seguir en el futuro" y apuntó que espera hacer un "buen tenis" en Halle para llegar bien a Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada que se disputa del 3 al 16 de julio.

"No quería comprometer el objetivo de la temporada de césped, Wimbledon, el US Open y más allá, pero no es una tendencia que podría seguir en el futuro, fue solo una decisión única", explicó el suizo respecto a su ausencia en Roland Garros.

Federer no se arrepiente de no haber participado en el 'grande' francés, ni en la temporada de tierra batida, para concentrarse en Wimbledon. "Fue una decisión tomada en un par de días", explicó. "Durante mucho tiempo el calendario era jugar en París, pero de repente pensé que no me sentiría cómodo haciéndolo", añadió.