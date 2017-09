Federer y Del Potro chocarán en cuartos tras superar a Kohlschreiber y Thiem

Dos antiguos campeones del US Open como Roger Federer y Juan Martín del Potro protagonizarán el choque estrella en cuartos de final del último 'Grand Slam' de la temporada después de imponerse al alemán Philipp Kohlschreiber y al austriaco Dominic Thiem, respectivamente.

El suizo, autor de 11 'aces' y 39 golpes ganadores, fue claramente superior a su rival y se apuntó la victoria en apenas una hora y 49 minutos. Su dominio con el servicio fue tan apabullante que su adversario no tuvo ni una bola de 'break' en toda la noche y que encajó su duodécima derrota ante el de Basilea en otros tantos partidos.

El argentino, ganador del US Open en 2009, logró llevarse la victoria pese a cometer 59 errores no forzados -por 31 golpes ganadores- y ahora buscará las semifinales contra Federer, al que no gana desde 2013 y con el que tiene un balance desfavorable de 16-5 en el circuito ATP. La última vez que se vieron las caras en Nueva York fue precisamente en aquella final de hace ocho años.