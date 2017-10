Federer: "No haber jugado contra Nadal en tierra me ha ayudado a poder ganarle en estos partidos"

El tenista suizo Roger Federer se ha mostrado muy contento tras su victoria ante el español Rafa Nadal en la final torneo de Shanghai (China), octavo y penúltimo Masters 1.000 de la temporada, y ha afirmado que "todo salió según lo previsto", además de hacer hincapié en la importancia de "no haber jugado" contra el balear "en tierra" a la hora de afrontar moralmente los partidos ante el español.

El helvético, que remarcó que "siempre es un placer jugar contra Rafa", confesó que no esperaba tener una temporada tan buena. "No hace tanto tiempo, estábamos en Mallorca, inaugurando tu academia, y ninguno esperábamos tener una temporada así", le dijo el suizo al mallorquín en la ceremonia de entrega de trofeos. "Ha sido una sorpresa ganar aquí después de los problemas en la espalda que tuve en Montreal", añadió.

Analizando las causas de su gran temporada, Federer, además de mencionar la importancia que ha tenido el cambio de raqueta, hizo referencia a la relevancia que tuvo saltarse la temporada de tierra. "No haber jugado con Nadal en tierra me ha ayudado en los enfrentamientos contra él. Mentalmente, me ha ayudado el hecho de no perder tantos partidos contra él en tierra como ocurrió en el pasado", concluyó.