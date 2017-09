España recibirá a Gran Bretaña en la Copa Davis y jugará contra Italia en la Copa Federación

El equipo español de Copa Davis se enfrentará a Gran Bretaña en casa en la primera eliminatoria del Grupo Mundial de 2018, mientras que en la Copa Federación jugará contra Italia en la ronda inicial del torneo femenino de selecciones, de acuerdo al sorteo conjunto celebrado este miércoles en Londres.

Campeona de la competición en 2015, Gran Bretaña está liderada por Andy Murray, aunque este año no ha disputado ninguna de las tres eliminatorias jugadas por su país. Solo otros dos jugadores están entre los cien primeros del mundo: Kyle Edmund (45) y Aljaz Bedene (49), quien no puede jugar porque ya disputó el torneo con Eslovenia entre 2010 y 2012. El capitán Leon Smith tiene a su disposición también al ex número uno del mundo en dobles Jamie Murray (11), hermano de Andy.