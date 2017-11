Dimitrov arrolla a Goffin y se mete en las semifinales de las ATP Finals

El tenista búlgaro Grigor Dimitrov se convirtió en el segundo semifinalista de las Nitto ATP Finals, la cita que reúne a los ocho mejores del año en Londres hasta el próximo domingo, después de arrollar este miércoles al belga David Goffin en dos sets por 6-0, 6-2 en el inicio de la segunda jornada en el Grupo Pete Sampras.

El belga no pudo frenar la sangría hasta el décimo juego del partido cuando logró estrenar su casillero ante la algarabía del O2. El número ocho del mundo no encontró esa energía de la grada para intentar remontar la desventaja y terminó claudicando ante un Dimitrov al que no le tembló el pulso en esta ocasión.