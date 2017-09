Carreño: "Salí valiente y convencido, pero en el tercer set pude haberme mantenido firme"

El tenista español Pablo Carreño ha asegurado que puede sacar "cosas positivas" de su derrota en semifinales del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, ante el sudafricano Kevin Anderson (4-6, 7-5, 6-3, 6-4), y ha explicado que, aunque salió "valiente", en la doble falta del 6-5 con 30/30 pudo haberse mantenido más "firme".

"Tengo que sacar muchas cosas positivas, este torneo ha sido muy bueno para mí, con muchos partidos y puntos ganados. He tenido momentos de sufrimiento y alegría, del partido de hoy puedo aprender. Creo que he encarado bien el partido, salí valiente y convencido de mis posibilidades, quizás en el tercer set pude haberme mantenido firme y no bajar los brazos", declaró en rueda de prensa.