Carlos Costa: "Rafa Nadal tiene una cabeza privilegiada no sólo en el deporte y siempre escucha a su alrededor"

El mánager del tenista español Rafa Nadal, Carlos Costa, ha asegurado que las lesiones son las que "más te pueden desanimar y decepcionar", una situación que ha vivido junto al balear, del que elogia su "esfuerzo de superación increíble", que cuente "con una cabeza privilegiada no sólo en el deporte" y que "siempre" escuche "a su alrededor".

"En 2015 y 2016 no se sintió a gusto, ya que si no te sientes tú y no controlas tu fuerza mental ni tu cuerpo, te dan igual las victorias y derrotas. No sabes porque has ganado y no sabes dar un paso adelante. En esos dos años ha tenido dudas y no se sentía cómodo con él mismo", puntualizó.