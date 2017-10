Bruguera: "Para mí lo principal era que los jugadores aceptasen mi nombramiento"

El nuevo capitán del equipo español de Copa Davis, Sergi Bruguera, recalcó su "orgullo" de haber sido nombrado en su nuevo puesto y dejó claro que para él "lo principal" era que los tenistas acogiesen de buen agrado su elección como relevo de Conchita Martínez.

"Para mí es un orgullo haber sido elegido capitán de la Davis. Es increíble estar aquí porque yo he jugador mucho al tenis y he tenido victorias muy buenas, pero me quedó por ganar Barcelona y la Copa Davis. Ahora me encantaría ganarla como capitán porque es jalgo que me quedó en el corazón", expresó Bruguera en su presentación ante los medios celebrada este miércole en el Consejo Superior de Deportes (CSD).