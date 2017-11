Blanco, satisfecho por la sentencia contra Bachelot: "Atacar a Rafa Nadal es atacar al deporte mundial"

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, mostró su "grandísima alegría" por la sentencia que castigó a la exministra francesa de Salud y Deportes Roselyn Bachelot por acusar de dopaje al tenista español Rafa Nadal, recordando que "atacar" al balear es hacerlo contra "el deporte mundial".

"Me dio una grandísima alegría (conocer la sentencia). Primero por la persona, por Rafa, que eso para mí es muy importante. No puede ser que alguien critique injustamente a cualquier deportista por tener un minuto de gloria en la televisión, me pareció indignante en aquel momento", expresó Blanco a Europa Press tras la presentación de los nuevos integrantes del Programa Podium 2018.