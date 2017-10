Anabel Medina: "No tuve ninguna duda cuando me ofrecieron la capitanía"

La nueva capitana del equipo español de Copa Federación, Anabel Medina, dejó claro que no tuvo "ninguna duda" cuando le llegó el ofrecimiento de hacerse con el puesto, pese a su relación laboral con la letona Jelena Ostapenko, actual campeona de Roland Garros, y tuvo palabras de agradecimiento para su predecesora en el cargo, Conchita Martínez.

Por ello, "cuando Javier Soler", director deportivo de la RFET, le llamó para ofrecerle el cargo no tuvo "ninguna duda". "Este año he estado con Jelena, una jugadora de potencial muy alto, y cuando uno tiene que cambiar de trabajo siempre es una decisión difícil, pero no tuve ninguna duda y ahora estoy a disposición del equipo para luchar por lo máximo", admitió.