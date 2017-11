Rafa Nadal, Anabel Medina y Ángel Nieto, galardonados en los Premios María de Villota y Ciudad de la Raqueta

El tenista Rafa Nadal, la capitana de la Copa Federación Anabel Medina y el expiloto Ángel Nieto, entre otros, han sido galardonados este lunes en los IV Premios María de Villota y los VI Premios Ciudad de la Raqueta en la cuarta edición en que los premios se entregan de forma conjunta en el salón de actos del centro deportivo.

El tenista balear, que no ha podido acudir al acto por su cargada agenda, ha recibido el premio María de Villota a la 'Hazaña Deportiva' tras su meritoria temporada en la que ha ganado su décimo Roland Garros y su tercer US Open y en la que ha recuperado el número uno de la ATP tras superar una larga lesión. Nadal recibirá el premio durante el Mutua Madrid Open.

La jugadora valenciana ha querido dedicar el galardón a "cuatro pilares fundamentales" en su carrera. "Mi padre, que es el que me llevaba a entrenar en una bici sin piñones, a mi madre, que me animó a ser tenista, a Gonzalo López, mi entrenador en estos 18 años de carrera y que me ha hecho tenista, y a Antonio, el hombre que me acompaña ahora en esta transición", comentó. Además, recordó a María de Villota. "También le dedico el premio a todas esas mujeres que se levantan con un sueño y que siguen el camino que seguía María", apuntó la valenciana.