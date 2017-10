El Barcelona no se presentará al partido y podría tener sanción en LaLiga

El encuentro entre ambos equipos finalmente no se jugará por decisión unilateral del Barcelona. El Camp Nou no tendrá fútbol después de que el conjunto culé haya decidido no presentarse al encuentro frente a Las Palmas. Se espera que La Liga se pronuncie sobre una posible sanción.

por decisión unilateral del conjunto culés. Tras la jornada del 1 de octubre no habrá fútbol en Cataluña. Los acontecimientos del Referéndum y la pedida del Barcelona han hecho que no se celebre el partido en el Camp Nou. Además, la Federación Catalana ha suspendido todo el fútbol regional.

Los futbolistas del Barcelona estaban preparados para jugar frente a Las Palmas , pero finalmente el club blaugrana ha decidido que a las 16:15 no se celebre el partido. H ubo una reunión entre directivos del Barcelona y la Federación . Debía haber un informe de los Mossos d'Esquadra explicando que el partido no podría celebrarse por motivos de seguridad, pero no ha sido así. La Federación y LaLiga están valorando la situación y que consideran que no hay motivos para suspender el partido.