Sampaoli: "Vidal es para un especialista médico, le gusta beber y no se controla"

Jorge Sampaoli es firme y claro en sus ideas sobre la selección Chilena. El exseleccionador de Chile confiesa en una conversación con periodistas de "radio Agricultura" publicada por el diario "Las últimas noticias" que tenía claro que Chile no se iba a clasificar para el Mundial de Rusia debido al bajo rendimiento de los jugadores y la complejidad de organizar ese vestuario.

El técnico ha afirmado que "ninguno de ellos está para enfrentar una eliminatoria como la que tenemos por delante" añadiendo que el caso de Vidal "es de especialista" . Confiesa que al centrocampista "le gusta tomar y no se controla. Cuando veníamos en el avión de vuelta de Lima, me fue a preguntar si podía abrir una cerveza que había comprado en el aeropuerto. Le dije que no, que venía dirigentes y otras personas. Igual él y otros se consiguieron una botella de Whisky"