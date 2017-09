Cristiano se reencuentra con el gol y el Madrid vence en Dortmund por primera vez en su historia (1-3)

El Dortmund ahogó al Madrid de inicio. Los alemanes salieron con una presión muy alta que no dejó sacar fácil el balón. Pero solo fue durante cinco minutos. Ataques directos y con el objetivo de llegar a la portería de Keylor Navas lo antes posible. Peter Bosz planteó un partido abierto, cara a cara, de mucho desgaste , y al Madrid le permitió tener espacios a partir del centro del campo.

En el minuto 9, Carvajal tuvo el primer tanto en sus botas. Casemiro le puso un balón por encima de la defensa y el lateral se plantó solo ante el portero con un recorte en el área pequeña. Carvajal optó por el disparo y no por el pase a Cristiano que esperaba en el medio, y Burki sacó con una gran parada. Sin tiempo para respirar, dos minutos después, Cristiano Ronaldo tuvo la segunda. El portugués dispuso de un mano a mano, pero su pase de la muerte a Bale lo cortó la defensa alemana en el último instante.

El Dortmund respondió con la jugada polémica del partido. Un centro por la derecha que remató Philipp y el despeje de Keylor Navas pegó en las manos de Sergio Ramos , que firmó una gran primera mitad pero no las tenía pegadas al cuerpo. El árbitro no vio penalti y los alemanes protestaron mucho la acción. A cada ocasión le seguía otra. No se paraba y el Madrid golpeó primero.