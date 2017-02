La reacción de Messi y su gente de confianza al ver a los medios en su vuelta de Egipto

Eran más de las 2.30 horas de la mañana cuando llegaba Messi de Egipto a Barcelona. Varios medios le esperaban a su salida del aeropuerto, algo que no sentó nada bien a su asesor de marketing: "¡No me jodas! ¡Hostia puta!". El jugador no contestó a ninguna pregunta y solo firmó autógrafos a dos aficionados que le esperaban.