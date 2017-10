Piqué rompe a llorar ante la prensa: “Si creen que soy un problema en la Selección, puedo dar un paso al lado”

El jugador se ha roto cuando ha hablado de lo que ha sucedido en Cataluña. " Soy y me siento catalán y hoy más que nunca me siento orgulloso de la gente de Catalunya... No ha habido ningún acto de agresión y ha tenido que venir la policía y la Guardia Civil para que eso sucediera", afirmó entre lágrimas. Piqué tuvo que respirar para poder hablar.

" Los catalanes no somos los malos, queremos simplemente votar. Si debo ir o no a la Selección, no es una cuestión patriótica. El que va no es el más patriota, lo que hay que hacer es ir y rendir al máximo ", concluyó ante los micrófonos en el Camp Nou.