Las 10 frases clave que dejan clara la opinión de Piqué con la Selección española

cuatro.com

Gerard Piqué salió a dar la cara ante los medios de comunicación después de todo el revuelo que había alrededor de la Selección. El defensa del Barcelona explicó su postura en una rueda de prensa . Aquí están las 10 frases clave de Piqué en su rueda de prensa más difícil. EN VÍDEO: los mejores momentos de la rueda prensa de Piqué .

1. "Estoy seguro que si me siento en una mesa con toda la gente que me silba, no silbaría"

2. "El Gobierno tiene dos opciones, la que tiene un padre con su hijo y dialogar, o ese hijo se te va"

3. "La gente ve las cosas de distinta forma, pero lo más importante de todo es el respeto y el diálogo"

4. "No es mi caso, pero un independentista podría jugar en la Selección. No hay Selección de Cataluña. El catalán que quiere la secesión no está en contra de España. "

5. "No importa como reaccione yo a la independencia. Estamos hablando de un país como España, que una parte se quiere ir, ¿qué importa lo que opine yo? Lo que importa es que los políticos hagan su trabajo"

6. "Me he planteado seguir después del Mundial. Quiere irme de aquí de la mejor manera posible, no irme por la puerta de atrás y sentirme que ha acabado mal. La gente de aquí es como mi familia. Quiero continuar por todos ellos. Me siento muy fuerte para darle la vuelta a todo esto"

7. "Nunca me he posicionado en ningún bando, simplemente he dicho que creo que la gente tiene que votar. Me imagino que habrá un proceso de dos o tres años y en mi caso ya tendré 33 años. No me planteo jugar con España o Cataluña"

8. "No he escuche al Rey, estaba jugando a la pocha y se me pasó. Pero quería haberlo escuchado"

9. "A la que piten unos cuantos, ya suenan mucho los pitidos. Soy una persona coherente y defiendo lo que pienso, pero respeto a toda la gente que piensa distinto. Solo pido que respeten mi opinión. ¿Qué pasaría si España gana el Mundial con un gol de Piqué? Supongo que todos estarías encantados"

10. "Quiero encontrar la solución, compromiso, trabajar al máximo en el terreno de juego y que la gente vea que me siento muy orgulloso de estar aquí"