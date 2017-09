Paulinho se sincera en Barcelona: “Sufrí episodios de racismo, quise dejar el fútbol”

En 2006 fichó por el FC Vilnius , dónde jugó dos años, y allí se topó con los primeros episodios de racismo. “ Todo iba bien, hasta que llegaron esos episodios de racismo. ¿Qué me decían? Lo habitual en estos casos, ya lo saben . Aquello me marcó para siempre. No solo me pasó a mí sino también a compañeros míos” comentó ante los periodistas. Paulinho pasó dos temporadas en la ciudad lituana y más tarde se marcharía al ŁKS Łódź polaco. “ Sufrí mucho con el racismo. Cuando me marché a Polonia me hice una promesa: ‘Si me pasa aquí algo similar, cojo y vuelvo inmediatamente a Brasil’. Es inaceptable que hoy en día sucedan estas cosas” señaló el mediocentro.