La selección española pone rumbo al Mundial con nueve representantes y "previsiones muy positivas"

La selección española de halterofilia, comandada por su capitana Lidia Valentín, afronta el Mundial de Anaheim (Estados Unidos), que se disputará del 28 de noviembre al 5 de diciembre, con un equipo formado por nueve integrantes y "previsiones muy positivas" para conseguir buenos resultados en Estados Unidos.

"Los norcoreanos no se han inscrito por desencuentros con el presidente de Estados Unidos y por la retirada de ese Mundial junior cuya organización tenían concedida. Desconozco porque se lo han retirado. No sé si es porque no tienen relaciones con algunos países y no tendrían visas de entrada", explicó Iglesias al respecto.