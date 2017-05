La policía afirma que Tiger Woods estaba "dormido al volante" de su coche antes de ser detenido

El golfista exnúmero uno del mundo Tiger Woods estaba dormido al volante de un vehículo Mercedes-Benz detenido en una calle en Florida y el deportista no sabía dónde se encontraba, según un informe de la policía divulgado este martes, un día después de su detención por conducir bajo influencia de alcohol o drogas.

"Quiero que el público sepa que no hubo alcohol involucrado. Lo que pasó fue una reacción inesperada a medicamentos que tomo bajo prescripción médica", dijo Woods. "No me di cuenta de que la mezcla de medicinas me había afectado tanto", añadió.