Un incombustible Vincenzo Nibali reina en Lombardía por segunda vez

El ciclista italiano Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) se ha llevado la victoria en la 111º edición del Giro de Lombardía, que se ha disputado entre Bérgamo y Como bajo una distancia de 247 kilómetros, y, de esta manera, consigue su segunda corona en la carrera italiana después de la obtenida en 2015.

Con la subida a Sormano, Mickaël Chérel (AG2R), Laurens De Plus (Quick-Step) y Le Turnier tomaron el mando de la carrera pero fue el francés Chérel el que coronó en solitario el puerto. En el descenso, a falta de 40 kilómetros, llegó el momento accidentado de la jornada. De Plus se fue al suelo en una espectacular caída. Su equipo informó, minutos después, que el corredor no sufría "heridas graves".