La brasileña Fernanda Maciel bate el récord mundial femenino de ascenso y descenso al monte Kilimanjaro

La corredora de ultra trail brasileña residente en España Fernanda Maciel ha batido el récord mundial femenino de ascenso y descenso al monte Kilimanjaro, empleando 10 horas y 6 minutos.

La corredora de The North Face mostró su emoción por la hazaña. "Estoy muy contenta. He estado soñando durante casi tres años con conquistar la cima de esta montaña africana, y hoy he tenido la oportunidad de conseguirlo y lograr otro récord mundial de alta montaña, después del Aconcagua", indicó.