Xabi Fernández: "La gente se está viniendo arriba y hay que tener un poco de cuidado"

El patrón del 'MAPFRE', Xabi Fernández, afirmó que toda su tripulación tiene "los pies en la tierra" y que "hay que tener un poco de cuidado" después de que les consideren los máximos favoritos para ganar la Volvo Ocean Race 2017-18 por el dominio ejercido en todas las pruebas previas a la salida de este próximo domingo, pero también tiene claro que es porque sus rivales les ven "preparados" de cara a una regata de máxima exigencia en la que no hay que hacer "al principio ninguna etapa mala".

El doble medallista olímpico tiene claro que el "objetivo es empezar bien". "A lo mejor las dos o tres primeras no hay que ganarlas todas, pero sí no hay que hacer ninguna mala y luego poco a poco ir arriba", puntualizó.

En esta ocasión, el vasco no compartirá su puesto con Iker Martínez, que está centrado "en su campaña olímpica" con la clase Nacra. "No se veía con fuerzas de dar la vuelta al mundo. Le echaré de menos por supuesto, he navegado con él desde 1999, pero si uno no está motivado, esta regata es el peor sitio en el que puedes estar. A mí me apetecía porque la Volvo es una regata en la que tenemos una 'espinita' clavada y a ver s un día podemos ganarla", se sinceró.