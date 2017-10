Xabi Fernández: "Es la edición en la que más preparados estamos"

El patrón del MAPFRE, Xabi Fernández, ha asegurado que esta edición de la Volvo Ocean Race, que comienza el 22 de octubre en Alicante, es en la que más "preparados" están junto a la de 2011-12, y ha deseado que esta vez lo puedan "rematar", además de afirmar que la confianza en su tripulación es lo que más "tranquilo" le hace estar.

"Cuando valen lo mismo que una etapa normal muchas veces no arreglas suficiente y das por bueno un resultado un poquito más mediocre por asegurar no romper nada; cuando valen el doble, tienes que pelear por un puesto mejor, y para eso va a haber que apretar más y habrá más potencial de tener problemas. Va a haber que tener cuidado, pero apretando mucho. Es lo que busca la organización, que el Sur sea clave, porque desde que la Volvo es por puntos la etapa de Alicante a Lisboa vale lo mismo que de Lisboa a Ciudad del Cabo, y todos sabemos que no es del todo justo", añadió.