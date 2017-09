Woods admite que podría "no volver a jugar" tras varias cirugías en la espalda

El golfista estadounidense Tiger Woods se mostró "optimista" respecto a su futuro en el golf, aunque al mismo tiempo reconoció públicamente que podría no volver a jugar a nivel profesional.

"Sí, definitivamente. No sé qué me depara el futuro", dijo este miércoles Woods en la rueda de prensa antes del inicio de la 'Presidents Cup' al ser consultado sobre si piensa en la posibilidad de no volver a competir.