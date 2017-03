Valverde: "Sinceramente, no me esperaba estos resultados"

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar) se ha mostrado contento y sorprendido después de mostrar unas sensaciones "muy buenas" en la Volta a Catalunya que, con una victoria en la séptima y última etapa sobre 138,7 kilómetros con salida y meta en Montjuïc, se adjudicó por segunda vez en su carrera deportiva cuando no llegaba en el mejor momento.

"La verdad es que mis sensaciones durante todo el día han sido muy buenas después de una jornada tan dura como fue la de ayer por el frío, la lluvia y el ritmo al que se corrió. Afortunadamente hoy el tiempo ha sido fantástico, la etapa era corta y el equipo ha estado genial controlando esa fuga tan grande de 22 corredores, que luego han echado abajo el resto de equipos", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

"En el final, sabía que Martin iba a arrancar en ese punto porque ya lo había hecho otras veces. He salido a por él y, aunque me ha costado mucho cerrar el hueco, he visto que ya habíamos hecho diferencia y, aunque no nos entendimos bien del todo hemos iniciado el sprint mucho más lento que los que venían por detrás y al final he ganado por los pelos", agregó.

El murciano reconoció estar sorprendido ante unos resultados que no "esperaba" ya que su forma después de un mes sin competir, "estaba bien", pero no era tan buena como la de sus rivales, quienes llegaban "con más ritmo" a la ronda catalana. Así, se va de Catalunya con tres triunfos de etapa y la general.

"Sinceramente, no me esperaba estos resultados. Sabía que estaba bien y sobre todo en los entrenamientos en Andorra la última semana las sensaciones que tenía eran muy buenas, pero por otro lado llevaba un mes sin competir, desde Andalucía, y por contra, algunos rivales como Alberto Contador- llegaban con más ritmo de competición", indicó.

Valverde quiso también expresar su agradecimiento al resto del equipo, incluidos Castroviejo y Amador -retirados en carrera-, de quienes dijo haber estado "genial", sobre todo el día de la contrarreloj donde "marcaron" una importante diferencia.

"Me planteaba el ir día a día sin pensar en más, pero lo cierto es que las sensaciones, por ejemplo de hoy, han sido todavía mejores que al inicio. La Volta es una carrera que me encanta y siempre que vengo aquí lo intento hacer muy bien. Mis cinco compañeros han estado genial y no quiero olvidarme de Castroviejo y Amador, que tuvieron que bajarse enfermos pero que lo hicieron muy bien mientras estuvieron", declaró.

"Lo demostramos desde la crono por equipos y también quizás en los triunfos de estos días tenía un poco más de ganas si cabe para poder agradecerles la contrarreloj que hicieron ese día y las diferencias que marcaron", subrayó.