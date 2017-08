Trentin: "Realmente buscaba otra victoria"

El ciclista italiano Matteo Trentin (Quick-Step Floors) indicó que "buscaba otra victoria" en la Vuelta ciclista a España, tras adjudicarse el segundo triunfo en la presente edición este martes en la décima etapa, con final en Alhama de Murcia, por delante del español José Joaquín Rojas (Movistar Team).

"Realmente buscaba otra victoria. He estado pensando que esta etapa me podía beneficiar. El puerto era duro, pero aún así sabía que era capaz de superarlo bien. También sabía que el descenso era supertécnico y ha sido muy bueno tener a Rojas conmigo porque le he seguido bajando a un gran ritmo. Ha sido difícil seguirle, pero lo he hecho y he dominado el sprint", manifestó.