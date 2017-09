Toni Bou: "Si algún día me destronan, lucharé por volver a reinar"

El piloto español de trial Toni Bou (Repsol Honda), campeón del mundo por 22ª vez en su carrera, afirmó que si algún día es destronado luchará "por volver a reinar" y aseguró que no piensa en la retirada, ya que seguirá compitiendo siempre y cuando "pueda mantener la motivación".

"El hecho de que me destronen es algo que he pensado y que alguna vez tiene que pasar. Mi consuelo es que cuando eso pase tendré otra oportunidad para recuperar la corona. Lo que ya he conseguido es mucho más de lo que esperaba y voy a seguir luchando para estar arriba", declaró el catalán en una entrevista con Repsol.

Gran dominador del trial durante más de una década, Toni Bou no quiere oír hablar de retiradas. "Mi objetivo es seguir todo lo que pueda a este ritmo. No sé lo que voy a aguantar ni cuánto me durará la motivación, pero me gusta lo que hago, me levanto con ganas y aprovecho los días", afirmó el campeón mundial.