Toni Bou: "Jaime Bustos es un piloto muy joven que viene apretando muy fuerte"

El piloto español de trial Toni Bou aseguró este jueves que tiene más títulos mundiales de los que había "soñado" y auguró "una gran lucha" para la temporada que viene con el joven Jaime Bustos.

"Tengo más Mundiales de los que había soñado. Con los pies en el suelo 22 son muchísimos y son una pasada. No me he lesionado y al final disfrutar de este que tengo la opción de hacerlo y en activo", expresó Bou tras visitar junto a Marc Márquez, Dani Pedrosa y Takahisha Fujinami el colegio Sagrada Familia de Madrid, premiado en la campaña 'Equipo Repsol en mi cole'.