Tom Dumoulin: "No quería que me dijeran los intervalos de tiempo"

El ciclista holandés Tom Dumoulin (Sunweb) dijo, tras haberse convertido en el primer holandés en la historia en ganar el Giro de Italia este domingo, que estaba tan concentrado durante la disputa de la última etapa que no quería que le dijeran "los intervalos de tiempo" de la contrarreloj.

"Ha sido un día de mucha tensión en la lucha. Necesitaba mantenerme relajado pero casi no pude. Con suerte, tenía buenas piernas y solo tuve que perseguir el objetivo que me había marcado. No quería que me dijeran los intervalos de tiempo", explicó el flamante campeón de la edición número 100 de la gran vuelta italiana en declaraciones cedidas por la organización del Giro.