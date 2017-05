Tiger Woods desmiente que tomara alcohol y alega una "inesperada reacción" por mezclar medicamentos

El golfista estadounidense Tiger Woods, antiguo número uno mundial y ganador de 14 torneos 'grandes', ha aclarado tras su detención mientras conducía que no había tomado alcohol y que su falta de pericia al volante se debió a una "inesperada reacción" por mezclar medicamentos que le habían prescrito.

Woods fue detenido alrededor de las 3 de la madrugada cerca de su casa en Florida y puesto en libertad horas después. "Entiendo la severidad de lo que he hecho y asumo toda la responsabilidad de mis actos", dijo el golfista en un comunicado, aclarando que no había bebido.

"Quiero que la gente sepa que no había alcohol de por medio. Lo que pasó fue una inesperada reacción a medicamentos prescritos. No me di cuenta de que la mezcla de medicamentos me había afectado tan fuertemente", explicó.