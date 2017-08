El Team Sunweb expulsa a Warren Barguil de la Vuelta tras no obedecer órdenes de equipo

El ciclista francés Warren Barguil ha sido expulsado de la Vuelta a España este sábado por su propio equipo, el Team Sunweb, según ha informado el conjunto alemán en un comunicado oficial donde ha dejado claro que Barguil "no desea cumplir los objetivos del equipo".

"No entiendo nada, yo estaba metido en la Vuelta. Tengo buenas piernas y podría dar mucho juego, creo que no es una falta grave por lo cual no puedo entender esta expulsión. Ahora no sé cuál será mi programa a partir de ahora", explicó.