Sudáfrica, más cerca de albergar el Mundial de 2023

El Mundial de rugby de 2023 está más cerca de celebrarse en Sudáfrica, después de que la junta directiva del torneo recomendase este martes esta candidatura por delante de Irlanda y Francia, quienes pese al revés prometieron seguir luchando para acoger el evento.

Sudáfrica organizó el Mundial de 1995 en un extraordinario contexto emocional, social y político después de que el país se perdiera los dos primeros torneos debido a una sanción deportiva por el apartheid. Sin embargo, pese al gran respaldo dado a Sudáfrica, Irlanda y Francia aún no se dan por vencidos.

"Si bien es decepcionante no haber recibido la recomendación inicial no hay nada en el informe que sea insuperable y este ciertamente no es el final del camino", dijo Dick Spring, presidente del comité de la candidatura de Irlanda.