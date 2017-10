Sergio García: "Cuando ves que la gente en tu país prefiere separarse en vez de unirse, te preocupa"

EUROPA PRESS

El golfista español Sergio García, campeón del Masters de Augusta 2017, se ha mostrado intranquilo por la situación en Cataluña y la incertidumbre en torno a la posible independencia y ha asegurado que cuando la gente "prefiere separarse en vez de unirse" es preocupante.

"Cuando ves que la gente en tu país prefiere separarse en vez de unirse, te preocupa", señaló en una entrevista al programa El Partidazo de COPE, en la que ha estado acompañado del también golfista Jon Rahm.

Además, el castellonense reconoció que la consecución de su primer 'major' este año en Augusta ha supuesto un giro en su vida. "La vida me ha cambiado un poquito después de ganar el Masters. La gente quiere más minutos de ti", explicó.

El de Borriol también se rindió al talento de Severiano Ballesteros y Chema Olazábal, sus dos "ídolos" en el mundo del tenis. "Son dos jugadores increíbles y leyendas del golf español", apuntó, antes de alabar a su compañero de entrevista en el Club de Golf de Valderrama. "Jon Rahm es un talento increíble. Es muy bonito ver que hay un jugador español jugando como él", indicó.

RAHM: "LAS EXPECTATIVAS PUESTAS EN MÍ ME LAS TOMO COMO UN HALAGO"

Por su parte, Rahm, una de las sensaciones del golf español, no rechazó las expectativas que sobre él están poniendo los aficionados. "Si hay gente que confía en que yo puedo llegar a ser número uno, ¿por qué yo no voy a tener esa confianza en mí mismo?", dijo. "Puede que sienta presión porque esperen de mí que sea el número uno, pero las expectativas puestas en mí me las tomo como un halago", prosiguió.

El vasco, de 22 años, confesó también su carácter sobre la hierba. "No soporto perder, no solo al golf, no soporto perder a nada. Esa competitividad es la que a veces me hace tener mucho temperamento", manifestó. "Llevo cinco años viviendo en Estados Unidos. Sé que tengo acento 'yanki', pero cuando estuve en la Escuela Blume hablaba con acento andaluz", señaló entre risas.

En otro orden de cosas, el de Barrika nombró a algunos de sus referentes. "Hay jugadores como Sergio García o Phil Mickelson que nunca han sido número uno. Para mí es más importante ganar un 'grande'", expresó. "Sergio García ha sido y es uno de mis ídolos. La primera vez que jugué con él estaba anonadado con cada golpe que pegaba", recordó.

Por último, ambos golfistas charlaron de fútbol y se decantaron, a su manera, por su jugador favorito de LaLiga Santander, Leo Messi o Cristiano Ronaldo. "Admiro a Cristiano y a Messi, no me quedo con ninguno, pero ver jugar a Messi, cómo cambia la dirección de un partido... Es increíble", se rindió Rahm. "Soy madridista, pero sería absurdo decir que Messi no es un jugadorazo. Él y Cristiano son los dos mejores", concluyó García.

"Veo todos los partidos del Athletic. Bueno, cuando juego, no puedo", bromeó Rahm, antes de confesar su amistad con un jugador rojiblanco. "Me llevo muy bien con Aduriz. Somos fans mutuos", finalizó.