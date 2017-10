Sergio García, miembro honorario del Circuito Europeo

El golfista español Sergio García ha sido nombrado miembro vitalicio del Circuito Europeo, en el marco del Andalucía Valderrama Masters y en el tramo final de una temporada histórica por la consecución del Masters de Augusta, siendo el tercer español en una prestigiosa lista con 53 jugadores.

"Siempre me ha encantado jugar en el Circuito Europeo donde he vivido tantos momentos inolvidables, y no hay mayor privilegio para mí que representar a Europa en la Ryder Cup. Me honra unirme a Seve, a José María y al resto de grandes jugadores de esta lista", añadió.