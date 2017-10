Sergio García: "He tenido una combinación de buen juego"

El golfista español Sergio García disfrutó de una gran primera jornada en el Andalucía Valderrama Masters que le dejó en lo alto de la tabla al final del jueves, gracias a "una combinación de buen juego" con la que sumó hasta siete 'birdies' con "muchos golpes y putts buenos", e impulsado por la "motivación extra" de jugar en casa.

El agua dejó sin apenas bote el 'green' pero no frenó su velocidad asombrosa. Con todo, el de Borriol ofreció un repertorio de golpes para ayudar al trabajo con el putt. "Si pegas un golpe malo, como ha pasado en el hoyo 8, lo pagas. Afortunadamente he pegado muy pocos de ellos, muchos golpes buenos y muchos putts buenos", comentó.

"Cuatro '2' no sé si los he hecho alguna vez. He metido putts, he fallado algunos, pero estos 'greenes' no son fáciles porque están muy rápidos, las banderas están en sitios complicados. Ha sido una combinación de buen juego", añadió, lamentando sólo ese encontronazo con los alcornoques en el hoyo 8.