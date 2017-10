Sergio García: "Jugar en Valderrama es un premio y ganar dos veces, difícil de superar"

Del enviado especial de Europa Press, Rodrigo Trascasa

El golfista español Sergio García describió su idílica relación con el RC de Valderrama, donde jugar "es un premio" y un "honor", después de lograr este domingo su segundo título en el Andalucía Masters, donde aguantó el pulso con el mítico campo sanroqueño hasta lograr la guinda de "una semana muy bonita".

"Significa mucho para mí. Jugar aquí es un honor y es un premio. Tener la opción de ganar dos veces en Valderrama, mi campo favorito y en España, es difícil de superar", indicó en rueda de prensa, después de levantar el trofeo que defendía y del que además era anfitrión por su Fundación.

El de Borriol se siente casi en deuda con Valderrama, un campo en el que siempre juega bien, con doce 'Top 10' de trece torneos jugados. La carrera del campeón en Augusta el pasado mes de abril no se entiende sin el recorrido sanroqueño, sede de la Ryder europea capitaneada por Seve en el 97, Campeonatos del Mundo o el Volvo Masters.

En el tramo final de un 2017 que nunca olvidará, el torneo andaluz se sumó a sus victorias en Dubai y Augusta. "En Dubai, a pesar de que gané de tres, Henrik (Stenson) no me lo puso fácil. Augusta fue muy complicado y bonito con Justin (Rose) y aquí ha sido precioso también", indicó, elogiando el nivel del holandés Joost Luiten, segundo a un golpe del español.

"La emoción se la ha dado Joost. No le he dado muchas opciones pero ha jugado como un tiro, a un nivel buenísimo y sin darme respiro. Ha sido un torneo bonito, la gente lo ha disfrutado no solo porque he ganado yo sino por la batalla que se ha visto", añadió el campeón, con 12 bajo par.

"ME HE PUESTO A PRUEBA Y HE REACCIONADO BIEN"

El de Borriol, ganador de la anterior edición del torneo en 2011, celebró el final feliz de una gran semana. "Una semana muy bonita aquí en Valderrama otra vez. Encantado de jugar lo bien que he jugado, de lo bien que he estado mentalmente, con confianza con el putt, siguiendo con el trabajo que veníamos haciendo. Muy contento y a seguir en ello", afirmó.

El español aguantó el acecho del holandés, a quien llegó a sacar tres golpes. Luiten remontó pero, tras fallar con estrépito en el 16, recibió la sentencia del español en el hoyo 17. La pradera del mítico par 5 esperaba a reventar al ídolo local. Entre vítores, apaciguando incluso a las masas, atacó a la bandera y no falló el 'birdie' de la tranquilidad.

"Era un momento importante para asegurarme salir un golpe por delante en el 18. He pegado un hierro 4 espectacular y ese putt ha sido importante. Me ha puesto la piel de gallina meter ese putt y ver cómo la gente se volvía loca. Durante el torneo ha habido momentos en los que me he puesto a prueba y he reaccionado bien", finalizó.