Sagan: "Quiero dedicarlo a la memoria de Scarponi"

El ciclista eslovaco Peter Sagan se acordó del fallecido Michele Scarponi tras su victoria en el Mundial de Bergen (Noruega), en un triunfo que supuso entrar en la historia como el primero en ganar tres campeonatos del Mundo consecutivos y que quiso dedicar al italiano y "a su familia".

"Quiero dedicarlo a la memoria de Scarponi. Mañana habría sido su cumpleaños y me gustaría dedicárselo a su familia. También, por supuesto, a mi mujer, que está embarazada", respondió tras la prueba.

"Kristoff corría en casa y fue un rival muy duro. Es algo especial ganar por tercera vez consecutiva y ser el primero en lograrlo, por supuesto. No cambia nada, pero para mí es muy bonito", contestó. "A cinco kilómetros de meta pensaba que se nos había ido", añadió sobre el ataque del galo.

"Es difícil prever lo que va a pasar en un Mundial. El pelotón se rompió en la subida y los belgas tiraron. Luego hubo una escapada que no llegó y, en el esprint, me coloqué bien, pero no se puede prever cuál es la mejor decisión. Todo depende de lo fuerte que te encuentres", explicó.