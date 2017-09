Ruth Beitia: "Esperaré a los resultados para tomar una decisión sobre mi retirada"

La atleta española de salto de altura, Ruth Beitia, ha confesado estar preparada para volver a los entrenamientos aunque está esperando "a los resultados" para decidir la fecha de su retirada, confirmando que ya ha vuelto a entrenar tras un verano en el que ha tenido vacaciones en agosto "después de casi 20 años".

"De momento estamos esperando los resultados aunque ya he empezado a entrenar. He empezado a hacer actividad física y estoy yendo al circuito de Santander, donde hay días que hago clases de zumba, otros pilates, hago cosas distintas. En principio voy a ver que me dicen los resultados para tomar una decisión junto con mi entrenador", dijo Beitia a Europa Press este viernes en el acto de colaboración entre Joma y 'Go Fit', del que es embajadora.