Rayderley Zapata se perderá el Mundial de Artística por lesión en el tendón de Aquiles

El gimnasta español Rayderley Zapata no podrá participar en el próximo Mundial de Gimnasia Artística, que se disputará en Montreal del 2 al 8 de octubre, tras lesionarse el tendón de Aquiles este domingo en el calentamiento de la final del ejercicio de suelo de la Copa del Mundo de París.

"Rápidamente he empezado a asumir que me quedo sin Mundial y que tengo un largo proceso de recuperación por delante. No me voy a volver loco, por preocuparme y ponerme triste no voy a conseguir nada salvo bajarme la moral, prefiero tomármelo con calma, siendo yo pero sin saltar", admitió Zapata.