Raúl Chapado: "Tenemos que ser exigentes, España es un atletismo potente"

El presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Raúl Chapado, reiteró la necesidad de ser "exigentes" a la hora de afrontar los grandes campeonatos porque "España es un atletismo potente" y realizó un balance positivo de la temporada 2016-17, pese a advertir que necesitan subir el número de finalistas con los que acuden a Mundiales o Juegos Olímpicos.

"Avisé de que el Mundial de Londres iba a ser muy complicado porque el ranking decía que no teníamos opciones de medalla y que sólo uno de nuestros atletas (Eusebio Cáceres) estaba entre los ocho mejores. Nuestra media de medallas en los últimos diez años es de una y en Río de Janeiro logramos dos por Orlando Ortega", expresó Chapado este lunes en un desayuno de trabajo con la prensa.

El exatleta tiene claro que "la realidad no se cambia de un día a otro" y que deben afrontar el "futuro a corto-medio plazo y trabajar en la base". "Es difícil conseguir medalla con una o dos opciones. O subimos esto o no conseguiremos nada porque este es deporte global con mucho talento. Correr es innato y no necesita aprendizaje, el atletismo es muy competitivo y de los mas difíciles de ganar", advirtió.