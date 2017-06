El golfista español Jon Rahm ha ascendido de forma meteórica en los ránkings para colocarse en el Top 10 mundial en su primer año como profesional y el hecho de haber visto a su amigo y compatriota Sergio García ganar un 'major' le "motiva mucho" para seguir su ejemplo, de cara a la disputa del US Open que comienza este jueves.

"Fue increíble. Había estado muy cerca en muchas ocasiones. Con todos los lugares y todos los días que hubiera podido ganar, siendo el cumpleaños de 'Seve' en Augusta, no creo que haya podido ser más especial para él. Haber podido verle ganar de la forma en la que lo hizo, creo que fue absolutamente increíble. Y terminar como lo hizo, fue impresionante", confesó Rahm este lunes tras su entrenamiento de preparación para el US Open.

Rahm confesó que la agónica victoria de García le emocionó personalmente. "Siempre ha sido uno de mis ídolos, uno de los jugadores en los que me fijaba. Como español, fue algo impresionante. No puedo describir lo feliz que estaba España. Fue un momento histórico", afirmó.

"Me motiva mucho. Hemos jugado juntos mucho este año y he visto lo que puedo hacer y sé de lo que soy capaz. Me hace creer que puedo ganar un 'major' algún día y me hace querer trabajar más duro. Que un amigo cercano gane un torneo me motiva. Un español ganando un 'major' es algo que siempre me va a motivar", explicó.