El ciclista español Rafa Valls se convierte en el quinto fichaje del Movistar Team para 2018

El Movistar Team anunció este jueves el fichaje del ciclista español Rafa Valls, procedente del Lotto-Soudal y el quinto que realiza para la próxima temporada tras los de Mikel Landa, el argentino Eduardo Sepúlveda, Jaime Rosón y el sub-23 Jaime Castrillo.

En el lado negativo del alicantino, séptimo en el Tour Down Under y décimo en el Dauphiné, está su mal fario con las lesiones en las dos últimas campañas y en esta que está a punto de terminar se fracturó la cadera y no pudo competir en la Vuelta.