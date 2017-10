Rabat: "Si no llego a caerme, podría decir que el primer día ha sido positivo"

El piloto español de MotoGP Esteve 'Tito' Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) reconoció haber tenido un "primer día positivo" pese a no afrontar "un comienzo sencillo" con una decimonovena posición más una caída en los primeros entrenamientos libres del Circuito de Phillip Island.

"No ha sido un comienzo sencillo y eso que por la mañana hemos cogido ritmo bastante rápido. No he cambiado neumáticos en todo el FP1 y he podido marcar un buen tiempo rodando bastante cómodo. También he dado muchas vueltas en el FP2 y si no llego a caerme en la curva 10 pienso que podría decir que el primer día ha sido positivo", comentó Rabat después de las dos sesiones del viernes en declaraciones facilitadas por su equipo.